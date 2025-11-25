Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251125.5 Schenefeld/Pöschendorf/Wacken: Unbekannte brechen Transporter und Kastenwagen auf

Schenefeld/Pöschendorf/Wacken (ots)

Am Montagmorgen registrierte die Polizei mehrere Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen in drei Orten des Kreises Steinburg. Unbekannte Täter drangen in Transporter und Kastenwagen ein und entwendeten Werkzeug sowie Baumaschinen. Die Kriminalpolizei Itzehoe prüft mögliche Zusammenhänge und bittet um Hinweise.

In Schenefeld entdeckten Geschädigte zwei Taten. Auf einem Betriebsgelände im Lindenweg brachen Unbekannte zwischen Sonntagabend gegen 20:00 Uhr und Montagmorgen gegen 07:00 Uhr das Türschloss der Hecktür eines Transporters auf und nahmen hochwertiges Markenwerkzeug mit. Eine weitere Tat ereignete sich in der Bergstraße, wo ein Transporter am Fahrbahnrand stand. Zwischen Freitag gegen 16:30 Uhr und Montag gegen 08:00 Uhr öffneten Täter gewaltsam die Heckklappe und entwendeten verschiedene Baumaschinen.

In der Dorfstraße in Pöschendorf scheiterte zwischen Sonntag gegen 22:00 Uhr und Montag gegen 07:00 Uhr der Versuch, einen Kastenwagen aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht ins Fahrzeug und verließen den Bereich ohne Beute.

Im Wackener Reselithweg drangen Unbekannte zwischen Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr und Montagmorgen gegen 06:30 Uhr in einen Kastenwagen ein. Sie öffneten die Heckklappe gewaltsam und nahmen erneut diverses Markenwerkzeug an sich.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt in allen Fällen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und prüft, ob ein Zusammenhang besteht. Hinweise nimmt die Dienststelle unter 04821 6020 entgegen.

Björn Gustke

