POL-IZ: 251125.2 Hadenfeld: Unbekannte entwenden Ausrüstung aus Wohnmobil

Hadenfeld (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es in Hadenfeld zu einem Einbruch in ein Wohnmobil. Unbekannte drangen in das Fahrzeug ein, entwendeten mehrere Gegenstände und flüchteten anschließend vom Grundstück. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 03:12 Uhr hebelten zwei dunkel gekleidete Personen im Landweg die Tür des Wohnmobils auf und betraten das Fahrzeug. Sie entnahmen ein SUP-Board sowie mehrere Angelruten und verließen kurze Zeit später das Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter in einen unbekannten Pkw und setzten ihre Flucht fort.

Die Polizeistation Schenefeld führt die Ermittlungen in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben können, melden sich bitte unter 04892 899260 oder per E-Mail an Schenefeld.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

