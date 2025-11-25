Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251125.1 Itzehoe: Sachbeschädigungen in Sporthalle

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Itzehoe zu gemeinschädlichen Sachbeschädigungen in den Umkleidekabinen der Sporthallen am Lehmwohld. Eine unbekannte Person richtete dort mehrere Schäden an und hinterließ diverse zerstörte Einrichtungsgegenstände.

Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter die Umkleidebereiche der Sporthallen. Sie beschädigten mehrere WC-Sitze, die zum Teil mehrfach brachen und aus der Halterung gerissen waren, und zerstörten die Wasserleitung einer Toilettenspülung. Zudem rissen sie in mehreren Kabinen die Seifenspender von den Waschbecken ab. Ein Feuerlöscher stand in einer Kabine mit gezogenem Sicherungsstift, ohne dass die unbekannte Person das Löschmittel entleerte.

Am Wochenende fanden in der Sporthalle mehrere Veranstaltungen statt. Die Ermittlungen prüfen aktuell, wer in diesem Zeitraum Zugang hatte, und die Beschädigungen vorgenommen haben könnte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Itzehoe unter 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.PRev@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

