Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251124.5 Meldorf: Feuer in Friedhofsanlage

Meldorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entzündeten unbekannte Täter Feuer in den öffentlichen Toiletten des Meldorfer Friedhofs und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr entdeckte ein Friedhofsgärtner die Brandschäden in den Toilettenanlagen am Friedhof in der Straße An den Anlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündeten die Täter im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, etwa 16:30 Uhr, und dem Feststellungszeitpunkt in beiden Räumen offene Flammen, die von selbst erloschen waren. Sowohl in der Damen- als auch in der Herrentoilette fanden sich deutliche Beschädigungen durch Hitze- und Rußentwicklung. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im Umfeld des Friedhofs gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell