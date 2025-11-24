PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251124.4 Heide: Alkoholisierter Mann wirft Ziegelsteine auf Passanten

Heide (ots)

Am Freitagabend kam es in Heide zu einem Vorfall, bei dem ein alkoholisierter Mann drei Passanten verfolgte und Ziegelsteine in ihre Richtung warf. Die Steine verfehlten die Männer, Einsatzkräfte nahmen den 29-Jährigen wenig später in Gewahrsam.

Kurz vor Mitternacht verließ der Mann eine Gaststätte in der Weddingstedter Straße, aus der ihn Verantwortliche verwiesen hatten. Draußen traf er auf drei Passanten, die dort unterwegs waren. Er bedrängte die Gruppe und beschimpfte sie. Die Männer reagierten nicht und setzten ihren Weg fort. Der 29-jährige Marokkaner folgte ihnen und schleuderte mehrere Ziegelsteine in ihre Richtung. Die Steine trafen niemanden, sodass alle unverletzt blieben.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Heide stellten den Mann wenig später. Sie nahmen ihn zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,70 Promille. Der 29-Jährige verbrachte die Nacht in einer Zelle. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

