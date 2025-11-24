Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251124.6 Schenefeld: Ermittlungen nach drei Einbrüchen in Wohnhäuser

Schenefeld (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Schenefeld zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter gelangten in die Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten jeweils unerkannt. Die Kriminalpolizei Itzehoe führt in allen Fällen Ermittlungen wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls.

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr drangen Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Voßbarg ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Stehlgut und entfernten sich danach vom Tatort. Ob Gegenstände fehlen, steht derzeit noch nicht fest.

In derselben Straße verschafften sich Täter zwischen Samstag, 08:15 Uhr und Sonntag, 11:15 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang zu einem weiteren Einfamilienhaus. Sie öffneten zahlreiche Schränke und Kommoden und nahmen Bargeld an sich. Auch in diesem Fall flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Zwischen Mittwoch und Sonntag, 08:00 Uhr gelangten Unbekannte über die aufgehebelte Terrassentür eines Hauses in der Straße Zum Erlengrund in das Gebäude. Die Täter öffneten diverse Schränke und Kommoden und durchsuchten das Haus. Der mögliche Schaden steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt in allen drei Fällen wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls und prüft auch mögliche Zusammenhänge der drei Taten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04821 6020 entgegen.

