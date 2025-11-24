Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251124.7 Kreis Dithmarschen: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Kreis Dithmarschen (ots)

Zwischen dem 21. und dem 23. November kam es im Kreis Dithmarschen zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Hemmingstedt, Friedrichskoog und Ostrohe. Die Täter drangen jeweils über aufgehebelte Türen oder Fenster in die Häuser ein und entfernten sich unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

In Hemmingstedt stiegen Unbekannte im Zeitraum von 21. November, 14:00 Uhr, bis 23. November, 14:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße To Osten ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Silberbesteck.

In Friedrichskoog brachen Unbekannte am 22. November zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr über ein Fenster des Hauswirtschaftsraums in ein Wohnhaus im Andreßenweg ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und nahmen auch hier Silberbesteck und Schmuck mit.

In Ostrohe hebelten Unbekannte am 21. November zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Twiete auf und stiegen hinein. Die Täter durchsuchten das Gebäude, entfernten sich jedoch ohne Stehlgut.

Die Kriminalpolizei Heide führt in allen drei Fällen die Ermittlungen. In Hemmingstedt und Friedrichskoog besteht der Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls, in Ostrohe des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte unter 0481 940.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell