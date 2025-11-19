Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung in Diskothek

Braunschweig (ots)

Kalenwall, 03.10.2025, 00:50 Uhr

Unbekannter schlägt Partygast

Bereits Anfang Oktober ist es in der Diskothek "42 Grad Fieber" zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines 17-Jährigen gekommen. Zwei unbekannte Täter schlugen dem Jugendlichen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt der 17-Jährige Verletzungen, die zu einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt führten. Die Polizei sucht nun nach Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Diskothek befunden haben und Angaben zum Täter machen können. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell