POL-BS: Eigentümer gesucht - Fundfahrräder
Braunschweig (ots)
Weststadt, 29.10.2025
Eigentümer von hochwertigen Fahrrädern gesucht
Im Rahmen eines Einsatzes in einer Wohnungslosenunterkunft konnten zwei hochwertige Fahrräder festgestellt werden. Da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, wurden die Räder sichergestellt. Bislang konnten keine Hinweise auf den Eigentümer erlangt werden. Das Polizeikommissariat Nord bittet daher um Mithilfe. Wer Hinweise zur Herkunft der Fahrräder oder zu den Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich unter 0531-476 3315 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de
Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell