Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fundfahrräder

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Weststadt, 29.10.2025

Eigentümer von hochwertigen Fahrrädern gesucht

Im Rahmen eines Einsatzes in einer Wohnungslosenunterkunft konnten zwei hochwertige Fahrräder festgestellt werden. Da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, wurden die Räder sichergestellt. Bislang konnten keine Hinweise auf den Eigentümer erlangt werden. Das Polizeikommissariat Nord bittet daher um Mithilfe. Wer Hinweise zur Herkunft der Fahrräder oder zu den Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich unter 0531-476 3315 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell