Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - zwei Handtaschen geraubt

Braunschweig (ots)

Marstall / Schuhstraße, 15.11.2025, 06:00 bis 06:30 Uhr

Unbekannte Täter rauben in zwei Fällen Bargeld

Am Samstagmorgen kam es in der Innenstadt zu gleich zwei Raubstraftaten. Gegen 06:00h näherte sich ein bislang unbekannter Täter einer 75-Jährigen auf der Schuhstraße / Ecke Kohlmarkt und sprach sie an. Im Anschluss entriss er der Braunschweigerin die Handtasche. Darüber hinaus schlug der Unbekannte bei einem anschließenden Gerangel mit einem Regenschirm auf die Dame ein, sodass sie stürzte und bewusstlos wurde. Sie kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter floh in Richtung New Yorker. Er konnte als ca. 1,80 m groß und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Rund 30 Minuten später kam es auf der Straße "Marstall" ebenfalls zu einem Handtaschenraub. Ein 74-jähriger Braunschweiger befand sich auf dem Fußweg, als ein unbekannter Täter von hinten nach der Stofftasche griff, die der Mann in den Händen trug. Durch das Entreißen der Stofftasche stürzte er und wurde verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt über die Stecherstraße in Richtung Hagenmarkt. Es wurden eine Geldbörse und Mobiltelefone entwendet. Der Täter konnte nicht beschrieben werden.

In beiden Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder weitere Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell