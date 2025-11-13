Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtaschenraub durch Radfahrer - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Berliner Platz, 12.11.2025, 20:00 Uhr

Junger Täter flüchtet mit Fahrrad

Am Mittwochabend ist es im Bereich Berliner Platz/Heinrich-Büssing-Ring zu einem Raub gekommen. Ein Radfahrer ist mit hoher Geschwindigkeit auf zwei Passantinnen zugefahren und hat dann einer 59-jährigen Dame die Handtasche entrissen. Anschließend ist der Radfahrer in Richtung Viewegstraße geflüchtet. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Radfahrer machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

