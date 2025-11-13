PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtaschenraub durch Radfahrer - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Berliner Platz, 12.11.2025, 20:00 Uhr

Junger Täter flüchtet mit Fahrrad

Am Mittwochabend ist es im Bereich Berliner Platz/Heinrich-Büssing-Ring zu einem Raub gekommen. Ein Radfahrer ist mit hoher Geschwindigkeit auf zwei Passantinnen zugefahren und hat dann einer 59-jährigen Dame die Handtasche entrissen. Anschließend ist der Radfahrer in Richtung Viewegstraße geflüchtet. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Radfahrer machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 08:33

    POL-BS: Zeugenaufruf - Radfahrer schwer verletzt

    Braunschweig (ots) - Helmstedter Straße, 12.11.2025, 17:30 Radfahrer nach Kollision mit Pkw im Krankenhaus Am gestrigen frühen Abend kam es auf der Helmstedter Straße zwischen "Erzberg" und "Mastbruch" zu einem Verkehrsunfall. Der 47-jährige Führer eines Skoda mit Zulassung aus Düsseldorf befuhr die Helmstedter Straße aus Richtung Klein Schöppenstedt kommend stadteinwärts. In Höhe der Straße "Erzberg" querte ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:22

    POL-BS: Warnung vor Betrugsmasche

    Braunschweig (ots) - Westliches Ringgebiet, 11.11.2025 In den vergangenen Tagen gelang es Betrügern, telefonisch an die Bankdaten einer 66-jährigen Braunschweigerin zu gelangen. Die Täter gaben sich unter einer vorgetäuschten Telefonnummer (sog. Spoofing) als Mitarbeiter der VW-Bank aus. Nach Aufforderung gab die 66-Jährige ihre Online-Banking-Zugangsdaten heraus. Dadurch war es den Betrügern möglich, in einem Zeitraum von mehreren Tagen, einen mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren