POL-BS: Zeugenaufruf - Radfahrer schwer verletzt

Braunschweig (ots)

Helmstedter Straße, 12.11.2025, 17:30

Radfahrer nach Kollision mit Pkw im Krankenhaus

Am gestrigen frühen Abend kam es auf der Helmstedter Straße zwischen "Erzberg" und "Mastbruch" zu einem Verkehrsunfall. Der 47-jährige Führer eines Skoda mit Zulassung aus Düsseldorf befuhr die Helmstedter Straße aus Richtung Klein Schöppenstedt kommend stadteinwärts. In Höhe der Straße "Erzberg" querte ein Radfahrer von links die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung wurde er von dem Pkw frontal erfasst und an den Fahrbahnrand geschleudert. Fahrrad und Fahrzeug wurden beschädigt. Der 35-jährige Radfahrer aus Braunschweig kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Helmstedter Straße vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Darüber hinaus sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Hergang geben können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 entgegen.

