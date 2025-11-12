PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunsicherer Anhänger

POL-BS: Verkehrsunsicherer Anhänger
Braunschweig (ots)

A2, 23.10.2025, 10:00h

51 Jahre alter Anhänger aus dem Verkehr gezogen

Bereits vor rund 3 Wochen erhielt die Autobahnpolizei eine Meldung über ein PKW-Anhänger-Gespann, das beim Fahren regelmäßig ausbrechen und schwanken würde. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten erhebliche Mängel an dem Anhänger aus dem Baujahr 1974 fest, sodass eine Vorstellung bei einer Prüfstelle zur Untersuchung auf Verkehrstauglichkeit erfolgte. Der Prüfingenieur stellte erhebliche verkehrsgefährdende Mängel fest, u.a. war die Bremse des Anhängers gänzlich ohne Funktion. Darüber hinaus war das geladene Boot unzureichend gesichert. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, beschlagnahmte den Anhänger und leitete mehrere Verfahren u.a. nach der Verordnung über technische Kontrollen von Nutzfahrzeugen auf der Straße und dem Auslandspflichtversicherungsgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

