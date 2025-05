Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei Aachen sucht mutmaßlichen Unfallverursacher in einem roten Fahrzeug

Bild-Infos

Download

Eschweiler (ots)

Bei einem Unfall am vergangenen Dienstagmorgen (29.04.25) ist ein Mann schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Motorrollers kurz nach 8 Uhr im Kreisverkehr Eschweilerstraße/ Fichtenweg in Richtung Eschweiler unterwegs. An der Einmündung zum Fichtenweg soll ein Auto in den Kreisverkehr hineingefahren sein. Der Fahrer bzw. die Fahrerin missachtete dabei offenbar die Vorfahrt des Rollerfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser aus und stürzte. Der unbekannte Fahrer bzw. die Fahrerin des roten Autos (weitere Informationen liegen aktuell nicht vor) entfernte sich von der Unfallstelle - ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Zum Zusammenstoß zwischen dem Motorroller und dem Auto kam es nicht. Der 61-jährige Stolberger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Fahrer bzw. zur Fahrerin des roten Autos machen kann und/ oder den Fast-Zusammenstoß beobachtet hat, soll sich bitte melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 42101 und außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 0.

Das Foto zeigt den roten Motorroller des Verletzten und kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden.(sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell