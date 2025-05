Polizei Aachen

POL-AC: Motorradtour der Polizei Aachen - Einladung zur PoliTour 2025

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Die Polizei Aachen lädt alle Motorrad-Fans wieder zur PoliTour ein. In diesem Jahr findet sie am 24. Mai statt.

Was ist die PoliTour 2025?

Um Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf die besonderen Gefahren der kurvenreichen Eifelstrecken und die Belastungen von Anwohnerinnen und Anwohnern durch Motorradlärm aufmerksam zu machen, lädt die Aachener Polizei auch in diesem Jahr wieder zu der begleiteten Motorrad-Tour durch die Eifel ein. Egal ob langjährige(r) Fahrer(in), Neuling oder Wiedereinsteiger(in) - Fahrerinnen und Fahrer jeden Alters und Könnens sind am Samstag, den 24. Mai 2025 in der Zeit von 8 bis 16 Uhr herzlich willkommen.

Was erwartet mich auf der Tour?

Im Vordergrund der PoliTour 2025 steht das Motorradfahren und der Erfahrungsaustausch in der Gruppe. (Dafür sind auch einige Pausen wie immer fest eingeplant.) Auf der ca. 120 km langen Tour von Aachen in die Eifel und wieder zurück nach Aachen werden zwei Stationen angefahren. An der ersten Station werden häufig auftretende Unfallursachen besprochen und Präventionstipps gegeben. An der zweiten Station, die ein beliebter Spot bei Motorradfahrenden ist, werden den Teilnehmenden Erste-Hilfe-Maßnahmen, der Bremsweg, Motorradbekleidung und Airbag für Motorradfahrende nähergebracht. Die unterschiedlichen Themengebiete sollen den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern die Gefahren im Straßenverkehr nachhaltig bewusst machen und Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Gefahrensituationen vermitteln.

Wie melde ich mich an?

Die kostenlose Anmeldung ist unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Alters, der Emailadresse, der Mobilfunknummer und des Hubraums des genutzten Motorrads bis zum 16. Mai 2025 an politourac.aachen@polizei.nrw.de zu richten.

Alle mitfahrenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden angeschrieben und bekommen so die notwendigen Informationen für die Tour. Jeder Teilnehmende ist verpflichtet, einen Haftungsausschluss zu unterzeichnen.

Wir bitten um Verständnis, dass die Teilnehmerzahl an diesem Tag begrenzt ist. Aufgrund der hohen Nachfrage werden die teilnehmenden Bikerinnen und Biker nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Sie bekommen sowohl im Falle einer Zu- als auch einer Absage eine Rückmeldung per E-Mail. Wir bitten Sie, vor dem Absenden der Bewerbung darauf zu achten, dass alle benötigten Daten vollständig sind, da die Bewerbung erst dann berücksichtigt werden kann. (js/sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell