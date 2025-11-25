PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251125.3 Heide: Polizei überprüft Fahrräder auf den Schulwegen

Heide (ots)

Seit Anfang November hat das Polizeirevier Heide an insgesamt vierzehn Schulen in Heide und den umliegenden Gemeinden Fahrradkontrollen durchgeführt. Vor Beginn des Unterrichts überprüften mehrere Beamte die Räder der Schüler auf ihre Verkehrssicherheit.

Bei rund 450 kontrollierten Fahrrädern stellten die Polizisten insgesamt 90 Mängel fest. In vielen Fällen fehlte eine funktionierende Beleuchtung, außerdem fanden sich Defekte oder fehlende Reflektoren und Klingeln. Auch Bremsen entsprachen teilweise nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards.

Die Kontrollen stießen bei den Schülern, den Eltern sowie den Schulen auf positive Resonanz. Ziel der Maßnahmen ist es, auf die Bedeutung verkehrssicherer Fahrräder hinzuweisen und die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr zu erhöhen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt einer funktionierenden Beleuchtung, intakten Bremsen und gut sichtbaren Reflektoren besondere Bedeutung zu. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder regelmäßig zu überprüfen und festgestellte Mängel vor der nächsten Fahrt zu beheben, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

