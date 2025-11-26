Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251126.1 Itzehoe: Messerverbot im Blick, Verkehrsverstöße im Fokus

Itzehoe (ots)

Dienstagnachmittag führte die Polizei in Itzehoe Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt und in der Feldschmiede durch. Einsatzkräfte überprüften das Messerverbot und ahndeten im Bereich der Fußgängerzone zahlreiche Verkehrsverstöße durch verbotswidriges Befahren und Parken.

Ab 16 Uhr kontrollierten vier Beamte auf dem Weihnachtsmarkt das Messerverbot auf öffentlichen Veranstaltungen. Sie sprachen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und kontrollierten verschiedene Personen, stellten jedoch keinen Verstoß fest.

Anschließend zeigten die Einsatzkräfte im Bereich der Feldschmiede verstärkte Präsenz. Die Beamten gingen den Bereich zu Fuß ab und beobachteten den Verkehr in der angrenzenden Fußgängerzone. Dort leiteten sie 26 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Anlass waren verbotswidriges Befahren der Fußgängerzone mit Autos, E-Scootern und Fahrrädern sowie unerlaubtes Parken. Die Polizei setzt damit ihre regelmäßigen Maßnahmen in diesem innerstädtischen Bereich fort und weist darauf hin, dass Verstöße in der Fußgängerzone mit Fahrzeugen konsequent geahndet werden.

Die Polizeidirektion Itzehoe plant weitere Kontrollen und behält sowohl den Weihnachtsmarkt als auch die Feldschmiede aufmerksam im Blick.

Björn Gustke

