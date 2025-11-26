Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251126.2 Itzehoe: Kripo ermittelt nach schwerer räuberischer Erpressung

Itzehoe (ots)

Gestern Vormittag kam es in Itzehoe zu einer schweren räuberischen Erpressung. Ein unbekannter Täter habe von einem Geschädigten die Herausgabe einer Halskette gefordert und dabei Andeutungen gemacht, eine Schusswaffe mit sich zu führen. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt.

Gegen 10:40 Uhr sei der Geschädigte zu Fuß in der Straße Langer Peter unterwegs gewesen, als ihn ein unbekannter Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt habe. Im Verlauf dieses Gesprächs habe der Täter angedeutet, eine Pistole dabeizuhaben und diese einzusetzen, falls er die Silberkette nicht aushändige. Die angebliche Waffe habe er jedoch nicht vorgezeigt. Nachdem der Geschädigte die Kette übergeben habe, habe der Täter zusätzlich sein Smartphone verlangt. Der Geschädigte habe sich daraufhin zügig entfernt, bevor es zu einer weiteren Übergabe gekommen sei. Er blieb dabei unverletzt.

Das K 7 der Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt nun wegen des Verdachts einer schweren räuberischen Erpressung. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell