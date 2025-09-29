Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei nimmt alkoholisierten Mann nach Körperverletzung in Gewahrsam

Ludwigslust (ots)

Nach einer Körperverletzung und einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte ist ein 30-jähriger Mann am Samstagnachmittag in Ludwigslust in Gewahrsam genommen worden. Der stark alkoholisierte Mann soll zuvor aus noch unbekannten Gründen gegen 14:00 Uhr einen ebenfalls angetrunkenen 64-jährigen Mann an der Bushaltestelle "Am Marstall" geschlagen haben. Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen in der näheren Umgebung leichtverletzt mit einer Kopfplatzwunde feststellen und kontrollieren. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann unkooperativ, beleidigte, bedrohte und schlug mit Händen und Füßen in Richtung der eingesetzten Beamten. Die Person konnte durch die Beamten vor Ort überwältigt werden, anschließend musste er mit angelegten Handfesseln in Polizeigewahrsam genommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Gegen den deutschen Beschuldigten ist Anzeige wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.

