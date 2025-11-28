Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251128.1 Heide: Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mann schlägt Nachbarn mit Glasflasche

Heide (ots)

In der vergangenen Nacht eskalierte in Heide ein Nachbarschaftsstreit. Ein 51-jähriger Deutscher schlug dabei seinem 30-jährigen Nachbarn mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung.

Gegen 03:45 Uhr kam es in der Harmoniestraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im Verlauf des Streits schlug der 51-Jährige dem 30-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und verständigte den Notruf.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten ihn vor Ort, während Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufnahmen. Das Polizeirevier Heide führt nun die Ermittlungen gegen den 51-Jährigen.

Anna Rossol

