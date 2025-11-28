PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251128.1 Heide: Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mann schlägt Nachbarn mit Glasflasche

Heide (ots)

In der vergangenen Nacht eskalierte in Heide ein Nachbarschaftsstreit. Ein 51-jähriger Deutscher schlug dabei seinem 30-jährigen Nachbarn mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung.

Gegen 03:45 Uhr kam es in der Harmoniestraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im Verlauf des Streits schlug der 51-Jährige dem 30-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und verständigte den Notruf.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten ihn vor Ort, während Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufnahmen. Das Polizeirevier Heide führt nun die Ermittlungen gegen den 51-Jährigen.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:32

    POL-IZ: 251126.2 Itzehoe: Kripo ermittelt nach schwerer räuberischer Erpressung

    Itzehoe (ots) - Gestern Vormittag kam es in Itzehoe zu einer schweren räuberischen Erpressung. Ein unbekannter Täter habe von einem Geschädigten die Herausgabe einer Halskette gefordert und dabei Andeutungen gemacht, eine Schusswaffe mit sich zu führen. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt. Gegen 10:40 Uhr sei der Geschädigte zu Fuß in der Straße Langer Peter ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:00

    POL-IZ: 251126.1 Itzehoe: Messerverbot im Blick, Verkehrsverstöße im Fokus

    Itzehoe (ots) - Dienstagnachmittag führte die Polizei in Itzehoe Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt und in der Feldschmiede durch. Einsatzkräfte überprüften das Messerverbot und ahndeten im Bereich der Fußgängerzone zahlreiche Verkehrsverstöße durch verbotswidriges Befahren und Parken. Ab 16 Uhr kontrollierten vier Beamte auf dem Weihnachtsmarkt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren