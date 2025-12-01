Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251201.1 Itzehoe: Tätergruppe überfällt 24-Jährigen in der Itzehoer Innenstadt

Itzehoe (ots)

Samstagabend überfiel eine Gruppe unbekannter Täter einen 24-jährigen Iraker in der Itzehoer Innenstadt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 21:00 Uhr habe sich der Geschädigte in der Straße Klosterhof befunden, als er auf eine Gruppe von etwa sieben jungen Männern in dunkler Kleidung getroffen sei. Nach einem kurzen Gespräch seien mehrere dieser Personen auf ihn zugegangen, hätten ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer verletzt. Zudem hätten sie sein Mobiltelefon entwendet. Der 24-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten und sei zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gekommen.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04821 6020 zu melden.

Bereits am 17.11.2025 kam es in der Feldschmiede zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Im Rahmen der Ermittlungen wird auch geprüft, inwiefern die beiden Vorfälle zusammenhängen.

Die Polizeidirektion Itzehoe hat als Reaktion auf die Ereignisse für den Bereich Feldschmiede und anliegende Straßen einen Kontrollort auf Grundlage des Landesverwaltungsgesetzes eingerichtet. Das Polizeirevier Itzehoe wird seine Präsenz im Bereich erhöhen und vermehrt Kontrollen durchführen.

Anna Rossol

