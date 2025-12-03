Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251203.1 Heide: Hohe Geldsumme erbeutet - Polizei warnt nach Computerbetrug in Heide

Heide (ots)

Am Sonntagabend kam es in Heide zu einem Computerbetrug, bei dem unbekannte Täter eine hohe Geldsumme vom Konto einer 41-jährigen Frau abbuchten. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Geschädigte über eine Online-Marktplatzplattform Kleidungsstücke zum Verkauf angeboten und sich hierfür auch beim plattforminternen Bezahlsystem registriert. Gegen 21:00 Uhr habe sie eine vermeintliche Kaufanfrage erhalten, kurz darauf sei eine automatisiert wirkende Nachricht eingegangen, die zur erneuten Verifizierung ihres Bezahldienst-Zugangs aufgefordert habe. Da die 41-Jährige ohnehin auf eine entsprechende Freischaltung gewartet habe, habe sie in der Nachricht keinen Betrugsversuch erkannt.

Im weiteren Verlauf sei ihr ein QR-Code angezeigt worden, den sie geöffnet habe. Unmittelbar danach habe sie sich, ohne dies zunächst zu erkennen, im Legitimierungsverfahren ihrer Bank befunden und mehrfach Bestätigungen ausgelöst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich dabei jeweils um Freigaben für mehrere Abbuchungen.

Die Täter erlangten so einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen Computerbetrugs.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Bankbestätigungen niemals ungeprüft freizugeben. Nutzer sollten jede Aufforderung zur Bestätigung genau lesen und sicherstellen, dass tatsächlich die eigene gewünschte Transaktion dahintersteht. Wer einen verdächtigen Vorgang bemerkt oder unsicher ist, sollte umgehend seine Bank kontaktieren und das Konto überprüfen.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell