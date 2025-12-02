Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251202.2 Kellinghusen: 22-Jährige vermisst

Kellinghusen (ots)

Seit gestern Vormittag wird die 22-jährige Kim-Lea B. aus Kellinghusen vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ sie gegen 11:00 Uhr ihre Wohnanschrift in der Lindenstraße und kehrte bislang nicht zurück. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Kim-Lea B. ist etwa 1,60 m groß, von kräftiger Statur (ca. 75 kg) und hat braune Haare. Sie wirkt deutlich jünger als sie tatsächlich ist. Zuletzt trug die junge Frau eine schwarz-grüne Jacke der Marke The North Face.

Da alle bisherigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen erfolglos verliefen und eine Eigengefährdung der Gesuchten nicht ausgeschlossen ist, bittet die Polizei die Medien und die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der Kellinghusenerin.

Personen, die Kim-Lea B. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Itzehoer Kriminalpolizei über 04821 6020 zu informieren oder den Polizeiruf 110 zu wählen.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell