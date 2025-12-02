PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251202.1 Kellinghusen: 73-Jährige vermisst

POL-IZ: 251202.1 Kellinghusen: 73-Jährige vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Kellinghusen (ots)

Seit gestern Abend wird die 73-jährige Svitlana T. aus Kellinghusen vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ sie gegen 16:00 Uhr ihre Wohnanschrift in der Lehmbergstraße und kehrte dorthin nicht zurück. Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort liegen aktuell nicht vor.

Da umfassende Suchmaßnahmen der Polizei bisher nicht zum Auffinden der Seniorin führten, bitten wir die Medien und die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Sie ist möglicherweise orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

Svitlana T. ist ca. 168 cm groß, schlank und hat braunes Haar. Sie ist vermutlich mit einer schwarzen Jacke und Hausschuhen bekleidet. Darüber hinaus spricht sie ausschließlich Russisch.

Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Itzehoer Kriminalpolizei über 04821 6020 zu informieren oder den Polizeiruf 110 zu wählen.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 13:33

    POL-IZ: 251128.2 Erfde: Alkoholisierter Audi-Fahrer in Erfde kontrolliert

    Erfde (ots) - Am späten Donnerstagabend kontrollierten Einsatzkräfte in Erfde einen Autofahrer, nachdem eine Zeugin zuvor seine unsichere Fahrweise gemeldet hatte. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Gegen 23:30 Uhr informierte eine Verkehrsteilnehmerin die Polizei, weil ihr auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren