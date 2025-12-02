Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251202.1 Kellinghusen: 73-Jährige vermisst

Kellinghusen (ots)

Seit gestern Abend wird die 73-jährige Svitlana T. aus Kellinghusen vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ sie gegen 16:00 Uhr ihre Wohnanschrift in der Lehmbergstraße und kehrte dorthin nicht zurück. Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort liegen aktuell nicht vor.

Da umfassende Suchmaßnahmen der Polizei bisher nicht zum Auffinden der Seniorin führten, bitten wir die Medien und die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Sie ist möglicherweise orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

Svitlana T. ist ca. 168 cm groß, schlank und hat braunes Haar. Sie ist vermutlich mit einer schwarzen Jacke und Hausschuhen bekleidet. Darüber hinaus spricht sie ausschließlich Russisch.

Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Itzehoer Kriminalpolizei über 04821 6020 zu informieren oder den Polizeiruf 110 zu wählen.

