Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251204.1 Nindorf: Stark alkoholisierter Senior attackiert Beamten im Streifenwagen

Nindorf (ots)

Mittwochabend kam es in Nindorf zu einem Einsatz auf einem kleinen Weihnachtsmarkt, bei dem ein stark alkoholisierter Mann aus dem Kreis Dithmarschen aggressiv auftrat und später einen Polizeibeamten verletzte. Die Polizei nahm den 76-Jährigen in Gewahrsam und leitete Ermittlungen ein.

Gegen 21.30 Uhr erreichte die Polizei die Hauptstraße, nachdem eine Rettungswagen-Besatzung um Unterstützung gebeten hatte. Die Rettungskräfte standen dort mit dem Mann im Gespräch, der zuvor bewusstlos gemeldet worden war. Beim Eintreffen des Rettungswagen war er jedoch wieder ansprechbar. Er zeigte einen deutlich alkoholisierten Zustand, verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und ließ keine medizinische Untersuchung zu. Zudem schlug er um sich. Ein Notarzt bestätigte, dass keine Mitnahme ins Krankenhaus erforderlich sei, sofern der Mann nach Hause gelange. Da er trotz mehrfacher Ansprache aggressiv blieb und sich nicht beruhigen ließ, entschieden sich die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Albersdorf für eine Gewahrsamnahme.

Auf der Fahrt nach Heide schlug der deutsche 76-Jährige einem 33-jährigen Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten auf dem Polizeirevier Heide eine Blutprobe. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig. Die Polizei führt die Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Björn Gustke

