POL-F: 251212 - 1288 Frankfurt-Innenstadt: Versuchter schwerer Raub

(bo) Gestern Abend (11. Dezember 2025) versuchte ein Unbekannter zwei 18-Jährige auszurauben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die beiden Geschädigten gegen 20:00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße. Nach kurzer Zeit kam der Tatverdächtige auf die beiden zu und fragte, ob sie Cannabis für ihn hätten. Dies verneinten die beiden 18-Jährigen. Daraufhin sprühte der Unbekannte einem der Geschädigten unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und griff nach dessen Umhängetasche, was ihm allerdings nicht gelang. Danach flüchtete er fußläufig in nördliche Richtung. Der zweite Geschädigte verfolgte den Tatverdächtigen einige Meter, wurde jedoch auch mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, weshalb er die Verfolgung abbrach. Die beiden 18-Jährigen wurden leicht verletzt und von einem Rettungswagen vor Ort behandelt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 20 Jahre alt, dünne Statur, pickeliges Gesicht, dunkelblonde, mittellange Haare, trug eine orangefarbene Jacke und eine grau/ schwarze Jogginghose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 - 755 53110 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

