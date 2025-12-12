Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251212- 1289 Frankfurt- Niederrad: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagabend (11. Dezember 2025) kontrollierte eine aufmerksame Streife ein Fahrzeug und fand im weiteren Verlauf eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln. Der Fahrer war gegen 21:05 Uhr zunächst aufgrund eines verkehrswidrigen Fahrmanövers aufgefallen, sodass die Polizeistreife das Fahrzeug im Bereich des Niederräder Ufers anhielt. Da der 48- jährige Fahrer auf die Beamte den Eindruck machte, unter berauschenden Mitteln zu stehen, erfolgten weitere Maßnahmen, wodurch jeweils über 100 Gramm Haschisch und Streckmittel, sowie eine geringe Menge Kokain im Auto aufgefunden wurde.

Zu guter Letzt konnte der 48-Jährige auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Dursuchung der Wohnung des Mannes an.

Dort konnte vermutliches Diebesgut aufgefunden werden, welches die Polizisten ebenfalls sicherstellten. Der 48- Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell