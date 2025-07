Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Exhibitionist belästigt Spaziergänger

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Münsterdeich;

Tatzeit: 15.07.2025, 14.40 Uhr;

Sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat ein Unbekannter in Isselburg. Ein Spaziergänger war am Dienstagnachmittag auf dem Gehweg entlang der Issel in Richtung Isselburg unterwegs. In Höhe der Straße Münsterdeich saß ein bislang unbekannter Mann auf einer Holzbank und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Geschädigte sprach ihn laut an und lief dann weiter. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare. Der Täter trug eine Brille, ein dunkles T-Shirt und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell