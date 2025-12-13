PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251213 - 1291 Frankfurt - Diebstahl mit hohem Stehlgut

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte klauten in der Nacht von Freitag (12. Dezember 2025) auf Samstag (13. Dezember 2025) hochwertigen Schmuck sowie weitere hochwertige Gegenstände aus einer Wohnung im Frankfurter Westend.

Die unbekannten Täter betraten die Wohnung in der Schumannstraße, nach aktuellen Erkenntnissen mutmaßlich über die unverschlossene Terrassentür, die über den Garten betretbar ist. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und klauten diversen Schmuck sowie einen kleinen Tresor, den sie im Ganzen mitnahmen. Das Stehlgut hat nach ersten Schätzungen einen niedrigen fünfstelligen Wert.

Polizeibeamte sicherten umfangreich Spuren, die Ermittlungen bezüglich der Täter wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



