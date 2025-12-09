PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Verkehrsunfall auf der A6: Zwei Personen schwer verletzt

Nürnberg (ots)

Am Montagabend, 08.12.2025, wurden zwei Personen auf der A6 schwer verletzt.

Gegen 18:30 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Langwasser. Gemeldet wurde die Kollision eines PKWs mit einem LKW, woraufhin sofort Kräfte der Feuerwachen 5, 4, der Freiwilligen Feuerwehr Moorenbrunn, der Polizei und des Rettungsdienstes alarmiert wurden.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten wurden die zwei Insassen des verunfallten PKW schwer verletzt vorgefunden. Die Feuerwehr befreite beide Insassen mit schwerem Rettungsgerät und übergab sie an den Rettungsdienst. Ein beteiligter Lastwagen wurde nur leicht beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Über die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. [SO/TS]

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Nürnberg
Pressestelle
Telefon: +49 (0)911 231-6400
Fax: +49 (0)911 231-6405
E-Mail: fw-pressestelle@stadt.nuernberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

