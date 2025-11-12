Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Wohnungsbrand in Nürnberg-Schweinau - Dachgeschosswohnung unbewohnbar

Nürnberg (ots)

In der Hohen Marter im Stadtteil Schweinau ist am frühen Mittwochmorgen eine Wohnung vollständig ausgebrannt.

Kurz vor 5 Uhr war am 12. November ein Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus einem geborstenen Fenster, dichter Rauch lag über der Straße. Der Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen; alle weiteren Hausbewohner hatten das Gebäude bereits verlassen.

Mit zwei Löschrohren - eines davon über die Drehleiter - brachten die Einsatzkräfte das Feuer rasch unter Kontrolle. Der Brandruss verteilte sich in der gesamten Wohnung. Wegen des starken Rauchniederschlags musste die Schweinauer Hauptstraße zeitweise für den Verkehr gesperrt werden.

Neun Hausbewohner wurden während der Löscharbeiten in einem bereitgestellten VAG-Bus betreut. Nach etwa einer Stunde konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung blieb unbewohnbar und wurde vom Energieversorger N-ERGIE vom Stromnetz getrennt. Die Feuerwehr führte im Laufe des Vormittags eine Brandnachschau durch.

Im Einsatz waren rund 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Werderau, der Rettungsdienst, mehrere Streifen der Polizei, die N-ERGIE und die VAG. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor. [TR/SK]

