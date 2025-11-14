PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Nürnberg: Wohnungsbrand in Nürnberg-Muggenhof - eine schwerverletzte und zwölf leichtverletzte Personen

Nürnberg (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, wurde die Feuerwehr Nürnberg um 01:30 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Fürther Straße im Stadtteil Muggenhof alarmiert. Aufgrund der Mitteilung, dass sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden könnten, veranlasste die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Alarmierung zweier Löschzüge.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwache 1 wurde ein ausgedehnter Wohnungsbrand festgestellt. Die Brandbekämpfung wurde unverzüglich durch einen unter Atemschutz eingesetzten Trupp über eine außenliegende Treppe eingeleitet. Die Bewohner der Brandwohnung hatten diese bereits vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Im Rahmen der weiteren Erkundungsmaßnahmen wurden zwei Personen in einer Dachgeschosswohnung festgestellt, die das Gebäude nicht eigenständig verlassen konnten. Die Rettung erfolgte durch einen weiteren Atemschutztrupp unter Verwendung sogenannter Fluchthauben über den Treppenraum. Der Brand konnte zeitnah unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäudeteile verhindert werden. Parallel dazu wurden sämtliche Wohnungen des Gebäudes überprüft und belüftet. Aufgrund der Anzahl betroffener Personen aus dem Brandobjekt sowie benachbarter Gebäude wurde zur Betreuung und Registrierung ein VAG-Bus nachgefordert. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt eine schwerverletzte sowie zwölf leichtverletzte Personen und verbrachte diese zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg, rund 15 Polizeikräfte sowie circa 25 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Die Fürther Straße war im Bereich der Einsatzstelle über mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Das betroffene Gebäude ist infolge der Brandeinwirkung sowie des erforderlichen Abschaltens der Strom- und Gasversorgung durch Mitarbeitende der N-ERGIE derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst noch in der Nacht aufgenommen.[HD/TS]

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Nürnberg
Pressestelle
Telefon: +49 (0)911 231-6400
Fax: +49 (0)911 231-6405
E-Mail: fw-pressestelle@stadt.nuernberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

