Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ein Leichtverletzter bei missglücktem Wendemanöver

Warendorf (ots)

Am Freitag (12.12.2025) gegen 10.30 Uhr kam es bei einem Wendemanöver auf der Freytagstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Ahlenerin kam mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt in der sie gewendet hatte und fuhr auf die Freytagstraße. Hierbei beschleunigte das Fahrzeug und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Pkw, der unter einem Carport stand. Durch den Aufprall wurde das geparkte Auto gegen die Stützen des Carport und gegen einen Zaun gedrückt. Der 79-jährige Beifahrer im Auto der Frau wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell