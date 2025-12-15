PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ein Leichtverletzter bei missglücktem Wendemanöver

Warendorf (ots)

Am Freitag (12.12.2025) gegen 10.30 Uhr kam es bei einem Wendemanöver auf der Freytagstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Ahlenerin kam mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt in der sie gewendet hatte und fuhr auf die Freytagstraße. Hierbei beschleunigte das Fahrzeug und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Pkw, der unter einem Carport stand. Durch den Aufprall wurde das geparkte Auto gegen die Stützen des Carport und gegen einen Zaun gedrückt. Der 79-jährige Beifahrer im Auto der Frau wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 01:13

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Autohaus - Fahndung mit Polizeihubschrauber

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntag (14.12.2025) in ein Autohaus an der Vorhelmer Straße in Beckum eingebrochen. Durch einen Zeugen wurde um 23.40 Uhr gemeldet, dass er zwei Einbrecher in dem Gebäude überrascht hatte. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß von dem Firmengelände. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, an denen auch ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 22:52

    POL-WAF: Sendenhorst. Bargeld bei Tageswohnungseinbruch gestohlen

    Warendorf (ots) - Am Freitag (12.12.2025) brachen Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Bült in Sendenhorst ein. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 22:09

    POL-WAF: Drensteinfurt. Pkw im Graben - drei Personen verletzt

    Warendorf (ots) - Am Freitag (12.12.2025, 17.05 Uhr) wurden bei einem Verkehrsunfall in Drensteinfurt drei Personen leicht verletzt. Eine 49jährige Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Pkw die L 851 und beabsichtigte, nach links auf die L 585 in Richtung Drensteinfurt abzubiegen. Im Kreuzungsbereich L 851/L 585 kam es zum Zusammenstoß mit einem 65 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Hamm, der auf der L 585 in Richtung Albersloh ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren