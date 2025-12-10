PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Diebstahl, Fahndung führte zur Täterfestnahme

56237 Caan, (ots)

-Caan- In der Nacht vom 09. auf den 10.12.2025 wurde in der Ortslage von Caan ein Audi Q 7 entwendet. Die Halterin stellte dies morgens fest und alarmierte die Polizei. Offensichtlich hatten die Täter die Keyless-Go Technologie überwunden und fuhren mit dem PKW weg. Die eingeleitete Fahndung führte zur Täterfestnahme und Sicherstellung des PKW bei Dresden. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmal darauf hinweisen, dass die elektronischen Schlüssel nicht hinter der Haustür, in unmittelbarer Fahrzeugnähe, aufbewahrt werden sollen, da es sonst den Tätern ermöglicht wird, die Funkwellen zu nutzen, um das Fahrzeug zu öffnen und zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

