Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Rehe

Rehe (ots)

Am 08.12.2025 kam es zwischen 13:30 - 23:50 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Heimstraße in Rehe, bei dem Unbekannte eine geringe Summe Bargeld und Schmuck entwendeten.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell