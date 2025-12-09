PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Berod bei Wallmerod (ots)

Am Montag, dem 08.12.2025 zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr, ereignete sich auf der L315 zwischen Berod und Meudt ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die L315 aus Meudt kommend in Richtung Berod bei Wallmerod und touchierte auf Höhe der Tongrube Anton den entgegenkommenden grauen Opel Corsa an dessen linken Außenspiegel, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Eine nähere Beschreibung des unfallverursachenden PKW ist derzeit nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
PK Dietershagen
Tel: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

