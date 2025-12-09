Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Einbruch in Arztpraxis - Täter in Frankfurt festgenommen

Diez (ots)

Am Sonntagmorgen, den 07. Dezember, wurde die Polizeiinspektion Diez über Einbrüche in eine Zahnarztpraxis sowie eine Praxis für Zahntechnik in der Wilhelmstraße informiert. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Täter auf brachiale Art und Weise mehrere Sicherheitstüren in dem Ärztehaus aufgebrochen hatten, um in das Gebäude und die darin befindlichen Arztpraxen zu gelangen. Aus einer Zahnarztpraxis wurde durch die Täter u.a. ein hochwertiges medizinisches Arbeitsgerät entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen führten noch am selben Tag zu einer Anschrift in Frankfurt am Main. Dort konnten gegen 18 Uhr durch hessische Polizeibeamte drei rumänische Staatsangehörige festgenommen werden, die gerade dabei waren, die Beute aus der Tat in Diez in ein Fahrzeug umzuladen. Am Montag, den 08. Dezember, erfolgte die Vorführung von zwei der festgenommenen Personen beim Amtsgericht Koblenz. Der zuständige Richter erließ gegen beide Beschuldigte Haftbefehle. Sie wurden anschließend in zwei verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

