Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Einbruch in Arztpraxis - Täter in Frankfurt festgenommen

Diez (ots)

Am Sonntagmorgen, den 07. Dezember, wurde die Polizeiinspektion Diez über Einbrüche in eine Zahnarztpraxis sowie eine Praxis für Zahntechnik in der Wilhelmstraße informiert. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Täter auf brachiale Art und Weise mehrere Sicherheitstüren in dem Ärztehaus aufgebrochen hatten, um in das Gebäude und die darin befindlichen Arztpraxen zu gelangen. Aus einer Zahnarztpraxis wurde durch die Täter u.a. ein hochwertiges medizinisches Arbeitsgerät entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen führten noch am selben Tag zu einer Anschrift in Frankfurt am Main. Dort konnten gegen 18 Uhr durch hessische Polizeibeamte drei rumänische Staatsangehörige festgenommen werden, die gerade dabei waren, die Beute aus der Tat in Diez in ein Fahrzeug umzuladen. Am Montag, den 08. Dezember, erfolgte die Vorführung von zwei der festgenommenen Personen beim Amtsgericht Koblenz. Der zuständige Richter erließ gegen beide Beschuldigte Haftbefehle. Sie wurden anschließend in zwei verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601211

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  08.12.2025 – 19:19

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

    Hachenburg (ots) - Am Montag den 08.12.2025 ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Marktes, in der Koblenzer Straße in Hachenburg, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren oder beim Ausparken, einen geparkten schwarzen VW Tiguan. Der VW wurde dabei nicht unerheblich an der linken Seite im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen

    mehr
  08.12.2025 – 13:44

    POL-PDMT: Sachbeschädigung an Neuwagen bei Opel Asbach

    Hachenburg (ots) - Am Montag, den 08.12.2025, wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden, beschädigten unbekannte Täter einen Neuwagen des Autohändlers Asbach erheblich. Der zum Verkauf ausgestellte PKW stand zum Tatzeitpunkt auf dem Außengelände bzw. der Ausstellungsfläche des Autohauses (Graf Heinrichstraße 14). Es kam zu einem Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

    mehr
  08.12.2025 – 10:55

    POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

    Bad Marienberg (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 07.12., auf Montag, den 08.12.2025 zerstörten unbekannte die Heckscheibe eines PKWs in der Straße Stauffenbergring.

    mehr
