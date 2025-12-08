PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots)

Am Montag den 08.12.2025 ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Marktes, in der Koblenzer Straße in Hachenburg, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren oder beim Ausparken, einen geparkten schwarzen VW Tiguan. Der VW wurde dabei nicht unerheblich an der linken Seite im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg zu melden. Tel.: 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

