POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt mit unerlaubten entfernen vom Unfallort

Meudt/Wirges (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, gegen 23:10 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Montabaur, dass auf der Abfahrt der B255, im Bereich Staudt Reifenteile auf der Fahrbahn liegen würden. Den dazugehörigen Pkw hätte er in Wirges feststellen können. Eine sofortige Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Montabaur ergab, dass das Fahrzeug einen frischen Unfallschaden vorwies. Umfangreiche Ermittlungen führten dann zu einem 40-jährigen Mann, der unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, in Meudt einen Verkehrsunfall verursachte, sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und seine Heimfahrt antrat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
PHK Birkner

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

