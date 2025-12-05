PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Mehrere Handy-Sünder erwischt

Diez (ots)

Am Donnerstag, 04. Dezember, führten Beamte der Polizeiinspektion Diez zwischen 11:45 und 13:15 Uhr in der Limburger Straße Verkehrskontrollen durch. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf Fahrerinnen und Fahrer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzen. Leider wurden wieder erschreckend viele Verkehrsteilnehmer festgestellt, die nicht nur telefonierten, sondern auch während des Fahrens Nachrichten schrieben oder lasen. Die hierdurch bedingte Ablenkung wird leider vielseits stark unterschätzt. So reicht bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h ein einsekündiger Blick aufs Handy, um 13,5 Meter "blind" zurückzulegen, was in einer plötzlich auftretenden Gefahrensituation entscheidend sein kann. Die zehn betroffenen Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100,- EUR, zusätzlichen Verwaltungsgebühren sowie einem Punkteeintrag rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 08:43

    POL-PDMT: Diez. Versuchter Einbruch in Firmengebäude

    Diez (ots) - Am Donnerstag, den 04. Dezember, versuchten Unbekannte zwischen 18:47 Uhr und 18:55 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude einer Firma in der Robert-Bosch-Straße einzudringen, scheiterten jedoch an der massiven Doppelverglasung des Fensters. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Diez Telefon: ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 00:02

    POL-PDMT: Warnung vor Betrug durch "Falsche Bankmitarbeiter" - Zeugenaufruf

    Diez und Katzenelnbogen (ots) - Am Mittwoch, dem 03.12.2025, sowie Donnerstag, dem 04.12.2025, kam es in Diez und Katzenelnbogen zu mehreren Betrügen durch sog. "Falsche Bankmitarbeiter". Die Täter nahmen zunächst telefonischen Kontakt zu vorwiegend älteren Mitbürgern auf und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Aufgrund angeblich unberechtigter Abbuchungen von ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 16:29

    POL-PDMT: flüchtiger Unfallverursacher auf Parkplatz eines Einzelhändlers

    Siershahn (ots) - In der Zeit von 11 bis 12 Uhr kam es am Donnerstag, 04.12.2025, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Nettomarktes. Dabei wurde vermutlich im Rahmen eines Parkmanövers ein grauer PKW Honda beschädigt, welcher nahe des Eingangs geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich allerdings, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren