PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Diez (ots)

Am Donnerstag, den 04. Dezember, versuchten Unbekannte zwischen 18:47 Uhr und 18:55 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude einer Firma in der Robert-Bosch-Straße einzudringen, scheiterten jedoch an der massiven Doppelverglasung des Fensters. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 026432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 00:02

    POL-PDMT: Warnung vor Betrug durch "Falsche Bankmitarbeiter" - Zeugenaufruf

    Diez und Katzenelnbogen (ots) - Am Mittwoch, dem 03.12.2025, sowie Donnerstag, dem 04.12.2025, kam es in Diez und Katzenelnbogen zu mehreren Betrügen durch sog. "Falsche Bankmitarbeiter". Die Täter nahmen zunächst telefonischen Kontakt zu vorwiegend älteren Mitbürgern auf und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Aufgrund angeblich unberechtigter Abbuchungen von ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 16:29

    POL-PDMT: flüchtiger Unfallverursacher auf Parkplatz eines Einzelhändlers

    Siershahn (ots) - In der Zeit von 11 bis 12 Uhr kam es am Donnerstag, 04.12.2025, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Nettomarktes. Dabei wurde vermutlich im Rahmen eines Parkmanövers ein grauer PKW Honda beschädigt, welcher nahe des Eingangs geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich allerdings, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren