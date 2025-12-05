POL-PDMT: Diez. Versuchter Einbruch in Firmengebäude
Diez (ots)
Am Donnerstag, den 04. Dezember, versuchten Unbekannte zwischen 18:47 Uhr und 18:55 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude einer Firma in der Robert-Bosch-Straße einzudringen, scheiterten jedoch an der massiven Doppelverglasung des Fensters. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010.
