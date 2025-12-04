PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Telefonbetrüger geben sich als Polizeibeamte aus - Polizei warnt vor aktuellen Anrufen

Montabaur (ots)

Am 04.12.2025 gingen bei der Polizeiinspektion Montabaur mehrere Mitteilungen über versuchte Betrugsstraftaten ein. In allen Fällen meldeten sich unbekannte Täter telefonisch bei Bürgerinnen und Bürgern aus dem Bereich Montabaur und gaben sich dabei fälschlicherweise als Polizeibeamte aus.

Die Anrufer versuchten persönliche Daten oder Vermögenswerte der Angerufenen zu erlangen. Dank der Aufmerksamkeit der Betroffenen kam es in keinem der bekannten Fälle zu einem finanziellen Schaden.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass echte Polizeibeamtinnen und -beamte am Telefon niemals nach Geld, Wertgegenständen oder sensiblen persönlichen Informationen fragen. Ebenso fordert die Polizei nie zur Übergabe von Bargeld oder Schmuck auf.

   Hinweise der Polizei:
   -       Legen Sie auf, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint.
   -       Geben Sie keine persönlichen Daten heraus.
   -       Rufen Sie die echte Polizeiinspektion unter der Ihnen 
           bekannten Nummer zurück - nutzen Sie nicht die 
           Rückrufnummer aus dem Display.

Die Polizeiinspektion Montabaur hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

