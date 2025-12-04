PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Altendiez. Einbruch in Einfamilienhaus

Altendiez (ots)

Am Mittwoch, den 03. Dezember, drangen Unbekannte während der Abwesenheit der Eigentümer zwischen 14:30 und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Lahnblick ein. Die Täter verschafften sich vermutlich durch ein nicht verschlossenes Garagentor Zugang zum Haus und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diez in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 22:17

    POL-PDMT: Aufbruch eines PKW in Westerburg

    Montabaur (ots) - Am 03.12.2025 haben unbekannte Täter im Zeitraum von 08:40 Uhr - 13:55 Uhr an einem Pkw der Marke Dacia, welcher auf dem Parkplatz Hofwiese in Westerburg abgestellt war, eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Pkw einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Westerburg entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Telefon: ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:25

    POL-PDMT: Diez. Versuchter Einbruch in Shisha-Geschäft

    Diez (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, den 03. Dezember, versuchten Unbekannte in ein Shisha-Geschäft in der Schaumburger Straße einzudringen. Der oder die Täter scheiterten jedoch beim Versuch, die Eingangstüre zum Geschäft gewaltsam zu öffnen. Die Polizei Diez bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06432-6010 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Diez Telefon: ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:07

    POL-PDMT: Diebesgut von Einbruch in Feuerwehrhaus aufgefunden

    Rennerod (ots) - Wie bereits veröffentlicht erfolgte am 22.11.2025 ein Einbruch in das Feuerwehrhaus in Rennerod, bei dem hochpreisige hydraulische Rettungsgerätschaften entwendet wurden. Zwischenzeitlich konnten die entwendeten Gegenstände in Karben/Hessen aufgefunden und sichergestellt werden. Diese wurden durch den/die Täter dort entsorgt. Die Feuerwehr Rennerod kann sich darauf freuen, dass die Gerätschaften bald ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren