PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebesgut von Einbruch in Feuerwehrhaus aufgefunden

Rennerod (ots)

Wie bereits veröffentlicht erfolgte am 22.11.2025 ein Einbruch in das Feuerwehrhaus in Rennerod, bei dem hochpreisige hydraulische Rettungsgerätschaften entwendet wurden. Zwischenzeitlich konnten die entwendeten Gegenstände in Karben/Hessen aufgefunden und sichergestellt werden. Diese wurden durch den/die Täter dort entsorgt.

Die Feuerwehr Rennerod kann sich darauf freuen, dass die Gerätschaften bald wieder übergeben werden können und zur Lebensrettung zur Verfügung stehen.

Weitere Hintergründe zur Tat werden durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 21:29

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nassau - Zeugen gesucht

    Bad Ems (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025, im Zeitraum von 07:00-07:45 Uhr kam es in der Oranienstraße in 56377 Nassau zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein parkendes Fahrzeug beschädigt worden ist. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug handelt. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite beschädigt sein. Zeugen die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 20:25

    POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch ausgerissenen Leitpfosten

    Rehe (ots) - Am Dienstag, den 02.12.2025, zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr wurde auf der Kreisstraße 45 zwischen den Ortschaften Rehe und Mademühlen ein Leitpfosten ausgerissen und mitten auf die Fahrbahn gelegt. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte der Leitpfosten festgestellt und von der Fahrbahn geräumt werden. Bei der Person, die dieses ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:55

    POL-PDMT: Polizeilicher Einsatz bei Zwangsräumung

    Nordhofen (ots) - Gegen 11:00 Uhr am heutigen 01.12.2025 kam es in Nordhofen im Rahmen einer Zwangsräumung zu einem Körperverletzungsdelikt unter Beteiligung eines Messers. Der Beschuldigte stach dem Geschädigten einmal in dessen Oberschenkel. Dieser erlitt hierdurch eine oberflächliche Stichverletzung, welche medizinisch versorgt wurde. Die Örtlichkeit wurde zunächst mit starken polizeilichen Kräften angefahren, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren