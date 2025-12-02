PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nassau - Zeugen gesucht

Bad Ems (ots)

Am Montag, dem 01.12.2025, im Zeitraum von 07:00-07:45 Uhr kam es in der Oranienstraße in 56377 Nassau zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein parkendes Fahrzeug beschädigt worden ist.

Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug handelt. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Seite beschädigt sein.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems PK Ferreira de Sousa

Telefon: 02603 970-0

Polizeiinspektion Bad Ems

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603 970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

