Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch ausgerissenen Leitpfosten

Rehe (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr wurde auf der Kreisstraße 45 zwischen den Ortschaften Rehe und Mademühlen ein Leitpfosten ausgerissen und mitten auf die Fahrbahn gelegt. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte der Leitpfosten festgestellt und von der Fahrbahn geräumt werden. Bei der Person, die dieses Verkehrshindernis bereitet hat, soll es sich um einen ca. 20-25 jährigen Mann gehandelt haben. Die Person trug eine Mütze, eine dunkle Arbeitshose, eine dunkle Jacke und auf dem Rücken einen schwarzen Rucksack mit hellem "Nike" Schriftzug. Die Polizei Westerburg bittet unter der 02663/98050 um Zeugenhinweise bezüglich der unbekannten männlichen Person.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663/98050
Email: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

