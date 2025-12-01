PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizeilicher Einsatz bei Zwangsräumung

Nordhofen (ots)

Gegen 11:00 Uhr am heutigen 01.12.2025 kam es in Nordhofen im Rahmen einer Zwangsräumung zu einem Körperverletzungsdelikt unter Beteiligung eines Messers. Der Beschuldigte stach dem Geschädigten einmal in dessen Oberschenkel. Dieser erlitt hierdurch eine oberflächliche Stichverletzung, welche medizinisch versorgt wurde. Die Örtlichkeit wurde zunächst mit starken polizeilichen Kräften angefahren, zu einer Gefährdung dritter Unbeteiligter kam es jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
M. Brandscheidt, PHK'in

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

