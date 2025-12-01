POL-PDMT: 14-jähriger mit unversicherten Pkw unterwegs

Westerburg (ots) - In der Nacht vom 29.11.2025 auf den 30.11.2025 kam es gegen 02:45 Uhr zu einem Brand zweier Altkleidercontainer in der Günther-Koch-Straße in Westerburg. Sowohl an den Containern als auch im Nahbereich wurden mehrere Feuerwerkskörper aufgefunden. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand und den Feuerwerkskörpern besteht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer kann Hinweise auf den Verursacher ...

mehr