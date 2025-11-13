Polizei Dortmund

POL-DO: Dialog und Vertrauensförderung: Einladung zur Teilhabe an einer offenen Konferenz

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation von 13 zivilgesellschaftlichen Organisationen und des Polizeipräsidiums Dortmund

Im Juni 2024 unterzeichneten 13 teils seit Jahrzehnten in Dortmund aktive zivilgesellschaftliche Organisationen und Polizeipräsident Gregor Lange eine Kooperationsvereinbarung für den gemeinsamen Einsatz für Dialog, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Transparenz in der Stadt. Jetzt öffnet das Netzwerk die Türen für weitere interessierte Partnerinnen und Partner, die gemeinsam mit der Polizei Dortmund an den in der Kooperationsvereinbarung festgelegten Zielen dauerhaft mitwirken möchten.

In der am 4. Juni 2024 unterzeichneten Präambel steht: "Die Achtung der Menschenwürde, die Wertschätzung für Vielfalt und der Respekt gegenüber allen Menschen sind die Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie ... Jede Einzelne bzw. jeder Einzelne muss in dieser demokratischen Grundordnung uneingeschränktes Vertrauen in die staatlichen Institutionen haben können" - der Dialog und die Vertrauensförderung mit einer diversen Gesellschaft sind die wichtigsten Ziele der Kooperation, die dabei auf kritischen und an Lösungen orientierten Dialog setzt.

"Mit ihrem klaren Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und ihren Werten nimmt die Polizei eine besondere Rolle ein", zitiert Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange die Vereinbarung, "alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich jederzeit ohne Einschränkungen mit ihren Anliegen direkt und vertrauensvoll an die Polizei wenden können."

Einander zuhören, voneinander lernen, Teilhabe ermöglichen und so das Vertrauen zwischen Polizei und der superdiversen Gesellschaft in Dortmund zu fördern und stärken - das sind die Ziele.

Diesen Prozess setzen die beteiligten Organisationen fort und werben mehr als ein Jahr nach Unterzeichnung der Kooperation für weitere Beteiligung: Ihr Interesse an einer Mitwirkung auf Basis der Kooperationsvereinbarung können Organisationen mit Sitz in Dortmund während einer offenen Konferenz am 28. November 2025 bekunden (Beginn 16 Uhr im "Haus der Vielfalt" des Verbunds sozial-kultureller Migrantenorganisationen, in der Straße Zur Vielfalt 21, 44147 Dortmund). Bewerben können sich zum Beispiel: Mirgantenorganisationen, Jugendorganisationen und andere Institutionen/Vereine.

An dem Tag informiert das Netzwerk die an einer Mitwirkung interessierten Organisationen und Vereine (mit Sitz in Dortmund) über die Inhalte der Kooperationsvereinbarung, Arbeitsstrukturen und die bisherige Arbeit. Die Vereine und Organisationen können ihr Interesse an ihrer Mitarbeit bekunden und Anregungen oder Kritik zu äußern. Das anschließende Bewerbungsverfahren wird während der offenen Konferenz näher erläutert.

Kontakt:

Für die Teilnahme an der offenen Konferenz ist eine Anmeldung erforderlich. Fragen und Anmeldungen bitte bis zum 25.11.2025 an diese E-Mail-Adresse: dialog.dortmund@polizei.nrw.de

