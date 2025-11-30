PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Am 30.11.2025 um 15:55 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Bad Marienberg (Höhe Hausnummer 11) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Durch einen silbernen PKW (VW Touran) wurde ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter grauer Kleinbus beschädigt. Aufgrund zu geringen Seitenabstandes kollidierte der rechte Außenspiegel des VW mit dem linken Fahrzeugheck des geparkten Kleinbusses. Anschließend hielt der VW wenige Meter entfernt an und es stiegen mehrere Personen in das Fahrzeug. Sodann fuhr der VW davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Weitere und bislang hier nicht bekannte Verkehrsunfall-Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg unter 02662-9558-0, oder pihachenburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 14:54

    POL-PDMT: Brand zweier Altkleidercontainer

    Westerburg (ots) - In der Nacht vom 29.11.2025 auf den 30.11.2025 kam es gegen 02:45 Uhr zu einem Brand zweier Altkleidercontainer in der Günther-Koch-Straße in Westerburg. Sowohl an den Containern als auch im Nahbereich wurden mehrere Feuerwerkskörper aufgefunden. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand und den Feuerwerkskörpern besteht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer kann Hinweise auf den Verursacher ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:12

    POL-PDMT: Diebstahl von Grabfiguren/Sachbeschädigung an Gräbern - Zeugenaufrauf!

    Hübingen (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurden im Zeitraum 26.11.-29.11.2025 auf dem Friedhof in Hübingen eine Vielzahl von Messing- und Bronzefiguren von dortigen Grabstätten entwendet. Des Weiteren kam es zu diversen Sachbeschädigungen an Grabsteinen. Die genaue Anzahl der Beschädigungen / des Diebsguts kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 20:37

    POL-PDMT: Mogendorf - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden -

    Mogendorf (ots) - Am Freitagnachmittag, den 28.11.2025, ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der L307, kurz vor dem Ortseingang Mogendorf, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Sattelschlepper mit Auflieger die L307 aus Richtung Selters kommend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren