Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Am 30.11.2025 um 15:55 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Bad Marienberg (Höhe Hausnummer 11) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Durch einen silbernen PKW (VW Touran) wurde ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter grauer Kleinbus beschädigt. Aufgrund zu geringen Seitenabstandes kollidierte der rechte Außenspiegel des VW mit dem linken Fahrzeugheck des geparkten Kleinbusses. Anschließend hielt der VW wenige Meter entfernt an und es stiegen mehrere Personen in das Fahrzeug. Sodann fuhr der VW davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Weitere und bislang hier nicht bekannte Verkehrsunfall-Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg unter 02662-9558-0, oder pihachenburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

